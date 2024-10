Puglia, Slitta firma per fondi di coesione. Opposizioni: sgarbo istituzionale

Roma – Si preannuciava una firma in “pompa magna” dopo i toni pacati tra il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, Giorgia Meloni e il neo commissario europeo, Raffaele Fitto invece all’orizzonte si prospettano nuove tensioni sopratutto dopo che la Premier non ha confermato nella sua agenda la trasferta in Puglia per il festival delle Regioni. Occasione questa per apporre la firma sull’accordo destinato a sbloccare quasi sei miliardi e mezzo di euro destinati al tacco d’italia. Le opposizioni parlano di mancanza di rispetto istituzionale.

E’ solo questione di tempo ribattono dalla maggioranza di Governo

