Puglia, Marti: ‘Futuro di sviluppo e crescita grazie ad accordo coesione

Momento stotico per la Puglia con la firma dell’Accordo di Coesione che destina oltre 6 miliardi di euro per il progresso della regione. Questo importante passo è stato accolto con entusiasmo dal senatore pugliese della Lega, Roberto Marti, che ha sottolineato l’impegno costante del partito e del governo nel promuovere politiche di coesione territoriale.

Marti ha evidenziato come, fino ad oggi, siano stati compiuti notevoli sforzi per garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace, contribuendo a colmare i divari che caratterizzano il nostro Paese. La Lega, in collaborazione con l’esecutivo di centrodestra, ha lavorato affinché le Regioni potessero accedere a questi fondi, un aspetto cruciale per un sviluppo coordinato e sostenibile.

Tra le iniziative previste, spicca l’ampliamento degli scavi dell’Anfiteatro romano in Piazza Sant’Oronzo a Lecce. Questa opera non solo arricchirà il patrimonio archeologico della città, ma avrà anche un impatto positivo sul turismo, settore fondamentale per l’economia pugliese. Marti si è fatto promotore di questa iniziativa, sottolineando l’importanza di investire nella valorizzazione dei beni culturali per attrarre visitatori e stimolare l’economia locale.

L’Accordo di Coesione rappresenta quindi un cambio di passo significativo, un’opportunità per la Puglia e per il Mezzogiorno di affermarsi come un hub strategico in Italia. Gli investimenti previsti non solo miglioreranno le infrastrutture e i servizi, ma contribuiranno a creare nuove opportunità di lavoro e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

In conclusione, la Puglia si trova di fronte a una fase cruciale della sua storia, in cui le risorse messe a disposizione dal governo possono trasformarsi in un motore di crescita e sviluppo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts