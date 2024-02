Contro il Potenza di Marco Marchionni arriva il Giugliano per la prima di tre sfide casalinghe consecutive considerando anche lo scontro contro il Sorrento in calendario sabato 2 marzo. Nove punti in palio utili a risollevare un leone che sembra aver perso la concentrazione necessaria per puntare con decisione sulla preda. Preda non facile da domare in questa 28esima Giornata considerando che a scendere sul manto sintetico del “Viviani” ci sono le tigri gialloblù di mister Valerio Bertotto.

Partenza lampo dei padroni di casa che dopo 20 secondi mancano l’appuntamento con il goal con Ascencio che da buonissima posizione cicca il pallone al momento del tiro. Ma al quinto minuto di gioco è infallibile Giovanni Volpe (1-0) a mettere alle spalle di Russo un destro a giro dal limite per il vantaggio dei padroni di casa. La risposta del Giugliano arriva al 17esimo con Salvemini che gira di testa il cross di Ciuferri sfiorando la traversa. Brivido al minuto 25 con Cargnelutti che dagli sviluppi del primo corner di marca gialloblu, di testa, manca di poco la porta. Il Potenza si fa rivedere nell’area avversaria con Castorani al 32esimo che di testa impegna Russo alla parata. Poco dopo è Volpe a riprovarci ma il tiro è centrale e non crea problemi al numero uno campano. Occasionissima per il Giugliano a due minuti dal termine del primo tempo con Alastra che salva il risultato su Salvemini lanciato in area da Romano. Si va così negli spogliatoi.

Nella ripresa il Potenza resta subito in nove uomini prima per il secondo giallo ad Asencio per un fallo commesso a palla lontana, e due minuti dopo per l’espulsione, sempre per doppio giallo, ai danni di Schiattarella, per un intervento ruvido su Yabre. Il Giugliano ci prova al 58esimo con Maselli il cui destro termina alto sulla traversa. Dopo 15 minuti è Salvemini a impegnare Alastra alla presa bassa. Al minuto 70 ospiti vicini al goal del pareggio con De Sena di testa su assist di Yabre ma è ancora reattivo Alastra. Al 77esimo Volpe prova a sorpendere Russo lontano dai pali con un destro da centrocampo che termina di poco sulla traversa. All’82esimo Scognamiglio, appena entrato al posto di Caldore, ha sulla testa l’occasione del possibile pareggio ma la palla termina alta.

Non bastano i 7 minuti di extra time al Giugliano per portare a casa almeno un pari. Il Potenza per l’impegno e la grinta visti nei 52 minuti in cui i ragazzi di Marchionni hanno giocato in doppia inferiorità numerica, esce dal campo tra gli applausi dell’intero “Viviani”. Vittoria sporca, anzi sporchissima, ma era ciò che serviva per riaccendere l’entusiasmo di una piazza che più delle prestazioni, più dei risultati, vuole vedere “sudare la maglia”.

IL TABELLINO DI POTENZA – GIUGLIANO

Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.30, stadio “A. Viviani”: 28a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini, Hristov, Verrengia; Hadziosmanovic (85’ Spaltro), Candellori, Schiattarella, Castorani, Burgio; Asencio, Volpe (85’ Rossetti).

A disp.: Iacovino; Cucchietti, Marchisano, Maddaloni, Steffè, Caturano, Maisto, Pace, Mazzeo, Paura, Petti.

All.: Marchionni

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore (81’ Scognamiglio), Oyewale (46’ Yabre); Romano (75’ Berardocco), Maselli, De Rosa (62’ Di Dio); Balde, Salvemini, Ciuferri (46’ De Sena).

A disp.: Baldi, Coprean, Menna, Perdonò, Boccia, Oviszach.

All.: Bertotto

Arbitro: Gauzolino (Torino)

Guardalinee: Palla (Catania) – Marchese (Pavia)

Quarto Uomo: Palmieri (Brindisi)

POTENZA 1 – 0 GIUGLIANO

MARCATORI: 5’ Volpe

AMMONITI: 21’ Caldore, 30’ Schiattarella, 35’ Asencio, 35’ Marchionni, 46’ Alastra, 71’ Romano, 85’ Hadziosmanovic

ESPULSIONI: 50’ Asencio (per doppia ammonizione), 52’ Schiattarella (per doppia ammoinizione), 89’ Lolaico (dalla panchina)

CORNER: 7 – 7

RECUPERO: 1’ – 7’

SPETTATORI: 1767

INCASSO: euro 16.816,00

