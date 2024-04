Protesta Cobas a Lecce di collaboratori scolastici e operatori sanitari

Lecce – Un Sit-In di protesta davanti la Prefettura di Lecce, convocato da COBAS riguardante le vertenze collaboratori scolastici, Ispe, Sanità Service e mense ospedali. Quattro punti per altrettante richieste da parte dei lavoratori:

1) Richiesta di proroga al Governo per attività lavorativa del personale ATA nelle scuole del Salento ma anche nel resto d’Italia sino al 30 giugno 2024;

2) Vertenza ISPE dopo la sentenza del TAR di Lecce che ha sospeso il bando di concorso per gli O.S.S. che prestano servizio nelle cooperative da moltissimi anni;

3) Assunzioni dalla graduatoria del concorso Pulitori di Sanità Service che attendono da oltre due anni, potenziamento del SEUS 118 con scorrimento graduatoria esistente, nuovo Bando del SEUS 118 e potenziamento Trasporto Oncologico e Dializzati;

4) Rispetto della clausola sociale nel nuovo appalto delle mense degli Ospedali Salentini che metterà in difficoltà molti lavoratori visto l’unico centro cottura presso l’Ospedale di Gallipoli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author