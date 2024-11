Promozione, Virtus Bisceglie: punto d’oro con il Real Siti

La Virtus Bisceglie ha strappato con grande determinazione un punto importante nel 2-2 maturato sul sintetico del “Di Liddo” contro il Real Siti. Dopo tre sconfitte consecutive, il pareggio ha permesso ai padroni di casa di muovere la classifica. La gara di domenica pomeriggio, giocata sotto un sole cocente, ha offerto emozioni e colpi di scena.

I ragazzi di mister Paolo De Francesco, senza il fantasista Cubaj (che ha risolto consensualmente il contratto), hanno iniziato bene con un tiro di Amorese e un tentativo dalla distanza di Losapio. Il Real Siti ha risposto colpendo la traversa al 28’ con Eletto, che poco dopo ha trovato il vantaggio con una zampata al 37’. La Virtus ha rischiato di subire il raddoppio, ma Salvemini non ha sfruttato un contropiede.

Nella ripresa, nonostante due cambi della Virtus, il Real Siti ha continuato a spingere e Quagliarella è stato decisivo su Cobuzzi e Simone. La Virtus ha poi trovato nuova energia dai subentrati: Amorese ha avuto una chance al 66’, ma il pareggio è arrivato grazie al neoentrato Foday Trawaly, che ha segnato al primo tocco. Sfortunatamente, un infortunio muscolare ha costretto Trawaly a uscire poco dopo.

Il Real Siti è tornato avanti con un facile tap-in di Panelli, ma la Virtus non ha mollato. In pieno recupero, Monopoli ha firmato il 2-2, correggendo di testa la respinta di Sarri su un rigore parato a Bovio. La Virtus affronterà domenica il Football Club Capurso in trasferta.

Virtus Bisceglie-Real Siti 2-2

Reti: 37’ Eletto (RS), 70’ Trawaly (VB), 80’ Panelli (RS), 94’ Monopoli (VB).

Virtus Bisceglie: Quagliarella, Sgarra (60’ Campanale), Ferrante (46’ Vecchio), Losapio, Monopoli, Cavorsi, Dascoli, De Marco (46’ Di Franco), Amorese (67’ Trawaly; 79’ Orciuolo), Bovio, Quacquarelli. Panchina: Binetti, Napoletano, Porcelli. All. De Francesco.

Real Siti: Sarri, Botticelli, Pipoli, Cobuzzi (85’ Cirillo), Sementino, Colonna, Eletto (65’ Panelli), Ricucci, Salvemini, Simone, Prota (62’ Lattanzio). Panchina: Cangio, Di Fonso, Ventura. All. Palmieri.

Arbitro: Albione (Lecce).

Ammoniti: Amorese, Pipoli, Trawaly, Di Franco, Monopoli, Sarri, Sementino, Colonna, Cavorsi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author