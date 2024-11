Eccellenza, Bisceglie: vittoria di carattere sul Brilla Campi

Tre punti fondamentali, sia per la classifica che per il morale, quelli conquistati dal Bisceglie al “Gaetano Scirea” di Bitritto, superando il Brilla Campi per 2-1 nella tredicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese.

La partita, dominata dai nerazzurri nel primo tempo, si sblocca al 20’ con un rigore trasformato da Koné, concesso per un fallo di mano in area avversaria. Nonostante l’espulsione di Di Fulvio al 46’ per doppia ammonizione, il Bisceglie trova il raddoppio con Pedrini al 64’, resistendo poi all’assalto finale degli avversari che accorciano con Tondo all’80’.

La Cronaca

Con la voglia di riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro la Nuova Spinazzola, il Bisceglie parte forte: al 4’ Pedrini mette subito alla prova Carriero, mentre all’11’ Carlucci si vede fermare dal portiere ospite. Di Fulvio sfiora il gol al 13’, colpendo di testa su corner, ma è al 20’ che gli sforzi si concretizzano: dopo alcune proteste per un precedente tocco di mano non sanzionato, l’arbitro Saponaro assegna il rigore per un fallo di mano su colpo di testa di Aceto. Fredy Koné non sbaglia, portando in vantaggio gli stellati.

Il primo tempo si chiude con il Bisceglie in avanti, ma sprecone: Latorre, Koné e ancora Pedrini e Koné mancano il raddoppio. La ripresa inizia con un colpo di scena: dopo appena 35 secondi, Di Fulvio riceve il secondo giallo, lasciando i suoi in dieci uomini. I fantasmi della sconfitta sembrano riaffiorare, ma i ragazzi di Valeriano Loseto reagiscono con carattere. Pedrini, dopo aver sfiorato il gol al 51’ e al 62’, trova la rete del 2-0 al 64’, su assist di Koné, con un potente tiro rasoterra dal limite.

Nonostante il forcing finale del Brilla Campi, che accorcia all’80’ con un colpo di testa di Tondo sugli sviluppi di un calcio di punizione, il Bisceglie resiste. I minuti di recupero sono una battaglia, ma i nerazzurri tengono duro, conquistando una meritata vittoria. Prossimo impegno domenica 10 novembre a Mola di Bari contro la Polimnia, con fischio d’inizio alle 16.

BISCEGLIE-BRILLA CAMPI 2-1

RETI: 20’ rigore Koné (B), 64’ Pedrini (B), 80’ Tondo (BC).

BISCEGLIE (3-5-2): Baietti; Di Fulvio, Aceto, Visani; Taccogna, Pulpito (69’ Ricchiuti), Stefanini, Pedrini (83’ Colella), G. Carlucci; Koné (77’ Palazzo), Latorre (55’ Forbes). Panchina: Della Pina, Dascoli, Ferracci, Beniti, Muciaccia. All. Loseto.

BRILLA CAMPI (4-3-1-2): Carriero; Attanasio (59’ De Luca), Tondo (89’ Olibardi), Caravaglio, Cucci (70’ Diop); Torres, Iaia, A. Carlucci (59’ Quarta); Mastrogiovanni (70’ Lore); Facecchia, Poleti. Panchina: Innocente, Carrozzo, Litte, De Ventura. All. Patruno.

ARBITRO: Saponaro di Foggia. Assistenti: Alfieri e Martina di Lecce.

AMMONITI: Visani, A. Carlucci, Attanasio, Caravaglio, Taccogna.

ESPULSO: al 46’ Di Fulvio (B) per somma di ammonizioni.

NOTE: Angoli 6-6 Recupero: pt 2’; st 6’.

