Promozione, Otranto vince a Grottaglie e torna a volare in classifica

L’Otranto espugna il campo del Grottaglie con un netto 2-0 nella gara disputata a Castellaneta per l’indisponibilità del terreno di gioco grottagliese. La squadra di Vincenzo Mazzeo, nonostante l’assenza iniziale di Tourè e Mossolini, si affida al giovane argentino Lautaro Martin al centro dell’attacco.

La partita si sblocca subito: al 7’, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Vigliotti, il colpo di testa di Beron porta avanti gli ospiti. L’Otranto controlla il gioco con autorevolezza, ma manca di precisione nelle occasioni successive, lasciando il risultato in bilico.

Il Grottaglie prova a reagire con Moretti, ma la sua conclusione finisce alta di poco. L’inizio della ripresa vede i padroni di casa spingere in avanti, ma la retroguardia idruntina regge bene e gli adriatici approfittano degli spazi. Al 15’, Lautaro Martin si mette in evidenza con una splendida azione personale che però non si concretizza.

Il raddoppio arriva al 19’: Lautaro serve Marzo, che si libera dell’avversario e assiste Lorenzo Piccinno per il gol che chiude il match. L’Otranto potrebbe arrotondare il punteggio, ma Valentini e Piccinno sprecano le occasioni.

Il Grottaglie non riesce più a impensierire gli ospiti, e al triplice fischio l’Otranto festeggia i tre punti, salendo a quota 17 in classifica. Domenica prossima, al “Nachira”, la sfida contro il Veglie.

Grottaglie-Otranto 0-2



Reti: 7’ Beron, 19’ Piccinno.

GROTTAGLIE: Sestino, Saponaro, Fernandez, Fumarola, Camassa (73’ Bavaro), Rossini, Geusa (62’ Ciura), Diop (73’ Branda), Galeone (81’ Motolese), Moretti, Gallini. Panchina: Ciracì, Diarrassouba, Magno, Bottiglione, Kassab. All. Serio.

OTRANTO: Caroppo (66’ Melito), Angelini G. (73’ Conte), Vigliotti, Negro, Liquori, Beron, Marzo (90’+2’ Piccinni), Valentini Matteo, Lautaro Martin (77’ Mossolini), Pietrangelo, Piccinno (86’ Piscopo). Panchina: Valentini Manuele, Giannuzzi, Angelini A., De Giorgi. All. Mazzeo.

Arbitro: Alessio Pio Carella di Foggia. Assistenti: Michele Bonavita, Alessandro Laquintana di Foggia.

Ammoniti: Camassa, Rossini (G); Melito (O).

Calci d’angolo: 7-3 per il Grottaglie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author