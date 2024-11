Eccellenza, colpaccio UC Bisceglie a Ruvo con Corato: 3 punti fondamentali

L’Unione Calcio Bisceglie conquista una vittoria preziosissima nella tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, espugnando il campo del Corato a Ruvo con un netto 2-0. Un successo importante che rilancia gli azzurri nella lotta per le posizioni di vertice, raccogliendo punti pesanti sulle dirette concorrenti.

Il primo tempo, disputato sul sintetico di Ruvo, si chiude senza reti e con poche emozioni. Il match è equilibrato, con qualche occasione per entrambe le formazioni, anche se i neroverdi si rendono più pericolosi. Il Corato spinge soprattutto con Sidibé, che spreca due buone opportunità, e con l’ex Ingredda, fermato in due occasioni da un attento Lullo. L’Unione risponde con una clamorosa chance al 38’: Farinola colpisce di testa su un corner battuto da Paolillo, ma il pallone si stampa sul palo, lasciando il risultato sullo 0-0.

Nella ripresa, la squadra di Monopoli cambia marcia e sblocca il match al 3’ minuto con Amoroso, freddo dal dischetto su rigore conquistato da Binetti. Gli azzurri sfiorano il raddoppio con Farinola, ma trovano il 2-0 al 56’ grazie a Miano, che devia in rete un cross di Pelosi, innescato da La Notte. Pelosi avrebbe anche altre chance per chiudere la gara, ma il risultato non cambia.

Nel finale, il Corato tenta di reagire ma non riesce a impensierire seriamente la difesa avversaria. L’Unione Calcio gestisce con ordine e mantiene la porta di Lullo inviolata, portando a casa un successo meritato e di grande valore.

Corato-Unione Calcio Bisceglie 0-2

Reti: 48’ Amoroso (U), 56’ Miano (U).

Corato (5-4-1): Lacirignola, Ivanov (76’ Calò), Suriano, Dispoto, D’Alba (46’ Quercia, 60’ Mastropasqua), Colaci, Frappampina, Dargenio, Caradonna (60’ Joof), Sidibé (76’ Tedone), Ingredda. Panchina: Zinfollino, Caradonna, Gueye, Massari. All. Doudou.

Unione Calcio Bisceglie (4-4-2): Lullo, La Notte, Bufi, Miano, Petrizzelli, Farinola, Ngom, Paolillo, Zinetti (79’ Binetti), Pelosi, Amoroso. Panchina: Rocchitelli, Monopoli, Andriano, Di Pierro, Ziani, De Blasio, Dembelé, Dicorato. All. Monopoli.

Arbitro: Gianmarco Maestoso (Lecce). Assistenti: Giuseppe Garofalo (Bari), Niccolò Giugliotta (Bari).

Ammoniti: Binetti (U), Dispoto (C), Joof (C), Suriano (C).

Note: recuperi 3′ p.t., 5 s.t.

