Eccellenza, pareggio a reti inviolate tra Racale e Ginosa

Pareggio a reti inviolate tra Racale e Ginosa in una sfida combattuta, con occasioni da entrambe le parti e una prestazione coraggiosa degli ospiti biancazzurri, che hanno giocato a viso aperto. Il tecnico Passariello, al rientro, ha dovuto fare a meno di Gatto e Caruso, non al meglio, e ha schierato in panchina diversi juniores, che si sono fatti valere quando chiamati in causa.

La prima occasione importante arriva al 24’, con Milessi che, su calcio piazzato dai venti metri, sfiora il bersaglio. Il Ginosa risponde al 36’ con Vapore, che, dal limite sinistro, libera un sinistro velenoso che esce di poco. Gli ospiti continuano a premere e al 40’ Schirizzi sfonda centralmente, con un tiro che Catelli respinge a fatica, salvato poi dalla difesa.

Nel secondo tempo, la partita rimane equilibrata e propositiva. Al 19’ i juniores Fanelli e Sergio costruiscono l’azione più pericolosa: Fanelli serve Sergio, che si presenta davanti a Catelli, costringendolo a un grande intervento, e sul tap-in successivo Fanelli calcia fuori di un soffio. Al 27’ è il Racale a rendersi pericoloso, con Santoro che compie una parata decisiva su un tiro ravvicinato di Oliveros. Al 38’, un’uscita sbagliata di Santoro per poco non costa cara, ma l’ex Pizzo salva sulla linea.

Il Ginosa risponde colpo su colpo e al 42’ Vapore, in contropiede, serve un traversone che Larizza non riesce a capitalizzare. Un punto importante, che muove la classifica e conferma il carattere della squadra, lasciando ben sperare per il futuro. Ora, occhi puntati sulla prossima sfida contro l’Arboris Belli, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria e rilanciarsi in campionato.

A TL. RACALE – GINOSA 0 – 0

ATL. RACALE: Catelli, Portaccio (Fitto), Moran Blanco, Bottari (Guevara), Latus, Giglio, Pennetta (Filippi), Milessi (Gravina), Oliveros, Flordelmundo, Centonze (Sasso). Panchina: Ferrari, Zarate, Santucho, De Donno. All. Calabuig

GINOSA: Santoro, Fede, Giaracuni (Pizzo), Schirizzi (Verdano), Soriano, Patronelli, Gallitelli (Sergio), Diop (Fanelli (Larizza)), Maiorino, Richella, Vapore. Panchina : Coletta, Cicala, Monticelli, Valenza. All. Passariello

ARBITRO: Giorgio Carmelo De Benedictis di Bari,,Assistenti: Giuseppe Colapimto di Molfetta e Luca De Gaetanis di Brindisi.

Ammoniti: Moran Blanco (AR), Diop e Richella (G).

