Eccellenza, Bisceglie: Loseto soddisfatto, ‘La squadra cresce’

Dopo la convincente vittoria del Bisceglie sul Brilla Campi, il tecnico Valeriano Loseto ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Il Bisceglie ha giocato alla grande. I ragazzi hanno dato tutto sotto l’aspetto fisico e mostrato grande applicazione tattica. Abbiamo messo in pratica ciò che avevamo preparato in settimana: nel primo tempo abbiamo creato molte occasioni e siamo stati premiati dalla precisione di Koné dal dischetto. Nella ripresa, l’espulsione immediata di Di Fulvio ha complicato i nostri piani, costringendoci a cambiare atteggiamento, ma nonostante l’inferiorità numerica non abbiamo mai smesso di giocare. Il gol del 2-0 di Pedrini è il frutto di questa mentalità”.

“Nel finale avremmo potuto gestire meglio l’azione che ha portato al loro gol, ma la squadra ha tenuto duro fino alla fine, completando la missione: riscattare la sconfitta della scorsa settimana – continua Loseto -. Ora spero di iniziare una serie positiva, evitando che infortuni e squalifiche ci penalizzino. Spero anche che tifosi e società continuino a supportare questi ragazzi, perché vogliamo rimediare agli errori della prima parte di stagione”.

”La squadra sta crescendo, e i nuovi innesti stanno già facendo la loro parte. Sarà fondamentale continuare a ragionare come un gruppo unito per ottenere grandi risultati. Adesso ci godiamo questa vittoria, ma siamo già proiettati alla prossima sfida con la seconda in classifica».

