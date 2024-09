Promozione, V. Bisceglie corsara, il Molfetta non c’è

Secondo hurrà in campionato, secondo blitz esterno. La Virtus Bisceglie tiene fede ai propositi della vigilia centrando la vittoria nel confronto del “Paolo Poli” con la Molfetta Sportiva, fanalino di coda del girone A di Promozione. Gara condizionata dal vento che in diversi momenti ha quasi impedito uno sviluppo del gioco lineare. Squillo biancazzurro al 7’ con una punizione di Genchi terminata oltre la traversa mentre al 10’ il destro di Quacquarelli è deviato in corner da Di Pierro.

La Virtus decisa a sbloccare il punteggio: ci prova con Cubaj al 17’ con una girata su cross di Campanale finita di un soffio fuori bersaglio. Il vantaggio biscegliese a metà frazione: il sinistro di Bovio direttamente da calcio d’angolo coglie di sorpresa l’estremo di casa. Leggermente imprecisa la mira di Genchi al 24’, ancora su palla inattiva.

Virtus ad un passo dal raddoppio nel finale di tempo, al 35’ con Di Franco sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina (salvataggio biancorosso) e al 37’, quando la gran botta di Bovio dalla lunga distanza si è stampata contro il palo e sulla ribattuta Quacquarelli ha calciato alto da buona posizione. Chance per Di Franco al 41’: pallonetto delizioso bloccato dal portiere avversario. Monopoli vicino al gol di testa su angolo di Cubaj in pieno recupero.

Ripresa aperta dal meritato 2-0 biscegliese, messo a segno da Genchi su assist di Campanale. Di Pierro nega la gioia del gol a Cubaj (54’) ma nulla può su penalty concesso al 69’ per l’atterramento di Cubaj e sfruttato a dovere da Genchi. La Molfetta Sportiva riduce il passivo al 72’ con l’acuto del biscegliese Gadaleta, espulso per somma di gialli proprio in occasione della rete realizzata. Partita virtualmente chiusa: il debuttante De Marco, subentrato in corso d’opera, tenta di bagnare l’esordio con una soddisfazione personale ma la sua incornata si spegne a lato (80’). Poker della Virtus all’89’ con Dascoli, lesto nel raccogliere il pallone respinto da Di Pierro su conclusione di Trawaly. Lo stesso Dascoli, nel recupero, mette a segno l’1-5.

Molfetta Sportiva-Virtus Bisceglie 1-5

Molfetta Sportiva: Di Pierro, Crudele, Pedico, Cormio (53’ Caterino), Sylla, Fall, Andriani (63’ Pascazio), Camara, Gadaleta, La Forgia (53’ Pozzessere), Diarrassouba. A disp.: Massaro, De Palo, De Nichilo.

Virtus Bisceglie: Sibio, Napoletano, Cavorsi, Porcelli (74’ Losapio), Monopoli (84’ Sgarra), Quacquarelli, Di Franco (62’ De Marco), Bovio, Genchi (70’ Trawaly), Cubaj (70’ Dascoli), Campanale. A disp.: Quagliarella, Tommasi, Bux, Ferrante. All.: De Tommaso.

Arbitro: Morleo (Brindisi).

Assistenti: Sperti (Lecce) – Magaletti (Bari).

Reti: 22’ Bovio, 52’ Genchi, 69’ Genchi (rigore), 72’ Gadaleta, 89’ Dascoli, 91’ Dascoli.

Note: ammoniti Cormio, Genchi, Crudele, Pozzessere. Espulso Gadaleta al 73’ per somma di ammonizioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author