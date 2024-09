Serie C, bilancio agrodolce per le cinque pugliesi del Girone C

Un Girone C di Serie C spaccato a metà. Tra chi sorride e chi piange, tra chi ha iniziato andando ben oltre le più rosee aspettative e chi invece ha approcciato alla nuova stagione come peggio non avrebbe potuto. Le cinque pugliesi militanti nel terzo raggruppamento della terza serie nazionale passano momenti diametralmente opposti tra loro: benissimo il Monopoli e l’Audace Cerignola, malissimo il Foggia e il Taranto, discretamente dopo un avvio irto di difficoltà, quasi a fungere da via di mezzo tra il bianco delle prime due e il nero delle ultime due, la neopromossa Team Altamura.

Biancoverdi e ofantini sono le note liete di queste prime giornate di campionato: rispettivamente 13 e 12 punti in classifica, entrambe le compagini sono attaccate al treno di coloro che guidano la fila nel Girone C al fianco di competitors strutturate per disputare un altro tipo di campionato. Un qualcosa di non scontato, soprattutto sponda Gabbiano – al netto della sfortunata sconfitta di Catania -, se si considerano quelle che erano state le difficoltà palesate nella scorsa stagione. Discorso differente per la truppa murgiana, emersa alla distanza dopo quattro passi falsi consecutivi nei primi quattro turni: per i ragazzi di Di Donato, dominatori dell’ultimo Girone H di Serie D, sono tre i risultati utili di fila. Un bottino che, se le danze si chiudessero oggi, vorrebbe dire salvezza diretta.

Di partite da disputare, però, ce ne sono ancora tante e questo può e deve essere un appiglio per quelle realtà che al contrario non sono ancora riuscite a trovare lo spunto giusto per risalire la china. Il riferimento è chiaramente per Foggia e Taranto, le attuali penultima e ultima della classe, rispettivamente cinque e tre lunghezze all’attivo: i satanelli devono dare tempo al neoarrivato Capuano per lasciare il segno nello spogliatoio, mentre gli ionici, alle prese con grane di natura societaria, sono ancora a caccia del primo successo in stagione. Alla prossima, allo Zaccheria, va in scena il derby: l’occasione utile, per l’una e per l’altra, per dare una svolta alla stagione.

