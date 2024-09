Il Matera rinforza il centrocampo con l’esperto Berardocco

Il Matera Calcio ha ufficializzato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Luca Berardocco, centrocampista classe 1991. Berardocco, noto per la sua tecnica e intelligenza tattica, porta con sé una vasta esperienza maturata in numerosi club italiani e all’estero. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, ha vestito le maglie di squadre come Pisa, Viareggio, Feralpi Salò, Como, Carrarese, Padova, Sambenedettese, Sudtirol, Crotone, Parma e Juve Stabia. A livello internazionale, ha giocato nella massima serie slovena con l’ND Gorica.

Nonostante la forte concorrenza per il giocatore, il presidente del Matera Stefano Tosoni e il direttore sportivo Alessio Ferroni sono riusciti a concludere con successo l’operazione di mercato, rafforzando ulteriormente la competitività della squadra biancoazzurra.

