Promozione, un’altra giornata amara per il Soccer Trani

Un’altra giornata amara per il Soccer Trani, che non riesce a interrompere il digiuno di vittorie, fermandosi sullo 0-0 contro la Soccer Stornara al “Nicola Lapi”. Una partita priva di emozioni, con i dragoni di Mascia incapaci di scardinare la solida difesa ospite. L’ultimo successo tranese risale al 3 novembre, e il momento negativo continua: in classifica, la squadra resta decima a quota 20 punti, a -7 dalla zona playoff e con appena 3 lunghezze di margine sulla zona playout.

Formazione e cronaca

Mascia si affida al 4-3-3: Pinnelli in porta; Riondino, Elia, Sementino e Forgione in difesa; Precchiazzi, Ragno e Binetti in mediana; tridente d’attacco con Vitale, Pugliese e Nannola.

Primo tempo

L’occasione più clamorosa arriva al 33’: Sementino svetta su tutti e costringe Soto a un intervento straordinario. Pugliese spreca due ghiotte opportunità, mentre gli ospiti si affacciano timidamente al 48’ con un tiro di Cannone terminato a lato.

Secondo tempo

Il Trani prova a sbloccarla, ma il gol di Pugliese al 59’ viene annullato per fuorigioco. Vitale tenta più volte di trovare la via della rete, ma senza fortuna. La Soccer Stornara, ben organizzata, sfiora il colpo all’84’ con Ciccone, ma il risultato resta invariato. Per i dragoni è un pareggio dal sapore amaro: servono idee e concretezza per rilanciare una stagione sempre più complicata.

