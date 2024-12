Promozione, guizzo di Lautaro Martin: Otranto espugna Melendugno

Con un guizzo sotto porta di Lautaro Martin al 33’ della ripresa, il Città di Otranto conquista tre punti pesantissimi contro la vicecapolista Terre di Acaya e Roca, confermandosi al comando del girone B di Promozione pugliese.

Partita tesa e combattuta

Sul difficile terreno del “Dell’Anna” di Melendugno, gli uomini di Vincenzo Mazzeo hanno dimostrato maturità e qualità, resistendo alla pressione di un avversario ben organizzato. La gara, giocata in condizioni precarie, è stata inizialmente equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti. I padroni di casa, guidati da Oscar Greco, si sono fatti vedere in avvio con un calcio di punizione di Riccardo Murrone terminato alto.

L’Otranto, però, è salito di tono nella seconda parte del primo tempo. Prima Mossolini al 37’ ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa, poi al 42’ un tocco di mano in area di De Giorgi ha portato al rigore per gli ospiti, nonostante le proteste locali per una presunta irregolarità fuori area. Dal dischetto, però, Vigliotti ha colpito il palo, lasciando tutto invariato.

La svolta nella ripresa

La seconda frazione ha seguito il copione dei primi 45 minuti, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. L’episodio decisivo è arrivato al 33’: Pietrangelo ha servito sulla destra Togorà, il cui cross è stato capitalizzato da Lautaro Martin, rapido a battere il portiere avversario e a regalare la vittoria ai suoi.

Nel finale, il Terre di Acaya e Roca non è riuscito a creare pericoli concreti, mentre Piccinno ha sprecato la chance per il raddoppio. Al triplice fischio, è esplosa la festa dei biancazzurri, che volano a 35 punti, mantenendo un punto di vantaggio sul Taurisano.

L’Otranto chiuderà il 2024 al “Nachira” contro il temibile Leverano, in un’altra sfida decisiva per blindare il primato.

Terre di Acaya e Roca-Otranto 0-1

Rete: 33’st Lautaro Martin.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, De Nigris (34’st Makovic), Sindaco (38’st Sergio), Trovè, Murrone R., Plevi, Luperto, Bolognese (43’st Vizzino), De Giorgi, Pasca (34’st Murrone M.) , Cisternino. All. Greco. A disposizione: Montagnolo, Rutigliano, Verri, Camassa, Franco.

OTRANTO: Caroppo, Togorà, Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo (1’st Lautaro Martin), Valentini Matteo, Mossolini (38’st Beron), Pietrangelo, Piccinno. All. Mazzeo. A disposizione: Melito, Giannuzzi, Piccinni, Calò, Dollorenzo, Piscopo, Valentini Manuele.

ARBITRO: Vincenzo Calderoni di Bari. ASSISTENTI: Luca Bernardi di Molfetta – Nicolò Rossiello di Molfetta.​

Ammoniti: Murrone R., De Giorgi, Cisternino (T); Valentini, Pietrangelo, Conte (O).

Calci d’angolo: 4-1 per Terre di Acaya e Roca.

Recupero: 2’pt; 5’st.

