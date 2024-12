Promozione, una Virtus Bisceglie travolgente torna alla vittoria

La Virtus Bisceglie conquista una vittoria netta e convincente contro il Cosmano Sport Foggia, imponendosi per 4-1 al “Di Liddo”. Una prestazione di grinta e idee chiare, che ha dimostrato le potenzialità di una squadra pronta a risalire la classifica del campionato di Promozione.

Sotto la guida del nuovo tecnico Mimmo Di Corato, i biancazzurri hanno dominato il match fin dalle prime battute. L’avvio è subito promettente: al 10’, Caputo sblocca il risultato sugli sviluppi di un corner di Porcelli, raddoppiando al 20’ con un tiro dalla distanza che sorprende l’estremo difensore avversario. Solo il portiere foggiano Stango evita un passivo più pesante nel primo tempo, mentre gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Pipoli al 46’.

La Virtus non si ferma e, nella ripresa, mette al sicuro il risultato con una punizione magistrale di Porcelli al 48’. Nonostante l’espulsione di Caputo per somma di ammonizioni al 56’, i padroni di casa calano il poker con Difrancesco al 65’, servito da un ispirato Vecchio. Gli ospiti accorciano le distanze al 72’ grazie a un rigore trasformato da Vallario, ma il risultato non è mai stato in discussione.

Lopopolo, autore di una prova superlativa, ha respinto ogni altro tentativo foggiano, garantendo ai suoi un successo fondamentale in ottica salvezza. La Virtus, pur restando terzultima, riduce il gap con le dirette concorrenti e guarda con fiducia alla prossima sfida contro lo Stornara.

Virtus Bisceglie-Cosmano Sport Foggia 4-1

Reti: 10’ Caputo, 20’ Caputo, 48’ Porcelli, 65’ Difrancesco, 72’ Vallario (rig.).

Virtus Bisceglie: Lopopolo, A. Quacquarelli, Di Pierro, Porcelli (77’ Losapio), V. Quacquarelli (72’ Monopoli), De Marco, Dascoli, Amorese (61’ Binetti), Caputo, Vecchio (87’ Napoletano), Difrancesco (72’ Trawaly).

Cosmano Sport Foggia: Stango, Roberto (67’ Lo Muzio), Simone (30’ Melino), Russo, Di Giovanni, Acquaviva, Franzi, Pipoli, Narciso (26’ Bruno), Vallario, Ricucci (46’ Caggianelli).

Arbitro: Racanelli di Bari.

Espulsi: Pipoli (46’), Caputo (56’).

