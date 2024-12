Eccellenza, Manduria ferma la corsa del Bisceglie

Brusco stop per il Bisceglie nella prima partita del girone di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese. Dopo tre vittorie consecutive, i nerazzurri cadono al “Gaetano Scirea” contro il Manduria, che si impone 1-0 grazie alla rete di Vasco Martins De Sousa al 25’. Una partita segnata da episodi controversi e un pizzico di sfortuna, che hanno reso ancora più amara la sconfitta.

La cronaca

La giornata si mette subito in salita per il Bisceglie: durante il riscaldamento Matteo Pedrini, protagonista nell’ultima vittoria contro il Gallipoli, si infortuna ed è costretto a lasciare spazio a Latorre. Nonostante la difficoltà iniziale, i nerazzurri partono bene e sfiorano il vantaggio al 9’ con Aguilera, che arriva in ritardo su un ottimo cross di Koné. Tuttavia, alla prima vera occasione, il Manduria passa in vantaggio: il pallone calciato da D’Ettore trova Martins De Sousa, che con un tiro di prima intenzione batte Baietti.

La situazione peggiora al 29’, quando l’arbitro espelle Carullo per un presunto colpo su D’Ettore. Mister Pino Di Meo prova a correre ai ripari con due cambi immediati, ma il Bisceglie, seppur riorganizzato, non riesce a raddrizzare il risultato nel primo tempo.

Nel secondo tempo il Manduria cerca il raddoppio, ma Baietti si oppone a un tiro pericoloso di Zuccaro al 50’. Nonostante l’inferiorità numerica, Di Meo tenta il tutto per tutto inserendo Forbes al posto di Visani, ma al 66’ un’altra tegola colpisce i nerazzurri: Di Fulvio viene espulso per un fallo considerato come interruzione di un’azione da gol.

Malgrado la doppia inferiorità numerica, il Bisceglie non si arrende. Forbes, Taccogna e Stefanini creano occasioni importanti, ma trovano un grande Menendez tra i pali. All’86’ la sfortuna si accanisce ulteriormente: Koné colpisce il palo, vanificando un’occasione clamorosa. Nel recupero, Aceto segna un gol che avrebbe riacceso le speranze, ma l’arbitro lo annulla per un fuorigioco molto contestato. A completare il pomeriggio nero arriva anche l’espulsione di mister Di Meo per proteste.

Uno stop per riflettere

Dopo un tour de force nelle ultime settimane, il Bisceglie avrà ora il tempo per riorganizzarsi in vista della prossima sfida contro l’Unione Calcio. La sconfitta, seppur dolorosa, rappresenta un’occasione per ricaricare le energie e ripartire.

Bisceglie-Manduria 0-1

Rete: pt 25’ Martins De Sousa.

BISCEGLIE (4-2-3-1): Baietti; Ciurlo, Di Fulvio, Visani (15’ st Forbes), Carullo; Martinez, Stefanini; Koné, Lella (34’ Cutrignelli), Latorre (34’ Taccogna); Aguilera (26’ st Aceto). Panchina: Bux, Pulpito, Cutrignelli, Beniti, Colella, Palazzo. All. Di Meo.

MANDURIA (3-5-2): Menendez; Stranieri, Chiochia, Teixeira; Cutrone, D’Ettore (12’ st Sernia), Martins De Sousa, Rizzo, Coronese; Zuccaro, Perchaud. Panchina: Schettino, Pezzuto, Balanda, Caragnulo, Diallo, Barbieri, Mandurino, Menneh. All. Marsili.

Arbitro: Fiorino di Bari.

Ammoniti: Martins De Sousa, Koné, Sernia, Teixeira, Martinez, Chiochia.

Espulsi: 29’ Carullo, 66’ Di Fulvio, 86’ Di Meo (allenatore Bisceglie).

Angoli: 5-3 per il Manduria.

Recupero: 2’ pt, 7’ st.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author