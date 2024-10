Promozione, troppa Soccer per il Molfetta, al Poli è sei a zero

Largo successo per i dragoni che battono il Molfetta Sportiva con un poderoso 6-0 messo a segno grazie alle reti di Dragonetti, Terrone, Elia, Dell’Oglio e alla doppietta di De Giglio. Con questa vittoria, sono quattro i successi consecutivi ottenuti in campionato, a dimostrazione del grande periodo di forma che stanno vivendo gli uomini di Mascia, risultati anche quest’oggi convincenti sotto tutti i punti di vista. Grazie a questo successo, i dragoni salgono al terzo posto con il Santeramo a quota 13 punti, a soli 3 punti dal Virtus Mola secondo e 5 punti dall’Audace Barletta, prossimo sfidante in campionato domenica prossima alle 19.30 al “Poli” di Molfetta. Da segnalare la folta cornice di pubblico tranese presente anche quest’oggi in quel di Molfetta.

Per ciò che concerne l’assetto tattico, 3-5-2 scelto quest’oggi da Mascia con Pinnelli tra i pali; difesa a 3 formata da Di Savino (sostituito al 46’ con Riondino) , Amoruso ed Elia; sulle fasce spazio a Dragonetti (sostituito al 51’ con Tedone) a destra e Forgione a sinistra (sostituito al 51’ con Grillo); centrocampo a 3 con Precchiazzi, Prudente (sostituito al 46’ con De Cillis) e Dell’Oglio; reparto offensivo formato dalle due punte Terrone (sostituito al 59’ con Piombarolo) e De Giglio.

Al 1’ dragoni subito pericolosi con Dragonetti che, arrivato sul fondo, la mette in mezzo per Dell’Oglio abile a calciare di prima verso la porta, ma Massaro risponde presente. Al 7’ lancio illuminante di Prudente per Dragonetti che brucia in velocità Diarassouba il quale, per fermarlo, fa fallo da ultimo uomo e viene espulso. Al 19’ i dragoni provano uno schema da calcio piazzato e dopo una mischia in area di rigore il pallone finisce tra i piedi di Precchiazzi che calcia a botta sicura, ma trova l’opposizione della difesa biancorossa. Al 25’ arriva il vantaggio tranese: Prudente ancora perfetto con un lancio in profondità per Dragonetti, che salta Massaro con un pallonetto e la mette dentro. Al 29’ arriva la rete del 2-0: Dragonetti, questa volta in versione assist man, crossa di prima sui piedi di Terrone che di piatto al volo mette a segno il gol del raddoppio.

Al 39’ i dragoni segnano anche il 3-0: sul corner di Forgione, si fa trovare pronto Elia, che sul primo palo la spizza e trova la terza rete biancazzurra. Al 41’ Dragonetti serve De Giglio che, sotto porta, spreca malamente la rete del poker. Un minuto dopo arriva la rete del 4-0: Forgione serve Dell’Oglio che, completamente libero, la spinge in porta di piatto. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sul 4-0 di marca tranese.

Nella ripresa gli ospiti si rendono subito pericolosi al 48’ con Elia che su assist da corner del solito Forgione, non riesce a trovare la porta da ottima posizione. Al 62’ primo spunto del Molfetta Sportiva con Gadaleta che da posizione ravvicinata spreca l’occasione per il gol della bandiera. Al 63’ ancora pericoloso De Giglio che all’altezza del dischetto dell’area di rigore, colpisce di testa senza inquadrare la porta.

Al 79’ arriva il 5-0: Tedone serve De Giglio che, a pochissimi centimetri dalla linea di porta di tap-in, firma il gol della manita. All’81’ si rende pericoloso Tedone con una conclusione sul primo palo ben gestita da Massaro. All’87’ la Soccer fa anche il sesto gol: dopo essersi sbarazzato del difensore con numerose finte, De Giglio finisce a tu per tu con Massare e sigla la rete del 6-0. Finisce così il match del “Poli”.

