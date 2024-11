Promozione, Soccer Trani: pari e rimpianti con il Lucera

Un pareggio dal sapore amaro per la Soccer Trani, che nel big match dell’undicesima giornata del campionato impatta 1-1 contro il Lucera. A decidere la gara sono le reti di Innocent al 76’ per gli ospiti e di Piombarolo al 94’ per i padroni di casa. I biancazzurri, dominatori del gioco per quasi tutto il match, pagano caro un momento di distrazione e un contatto dubbio non sanzionato nell’area avversaria, che ha dato il via all’azione del vantaggio lucerino.

La cronaca del match

Nel primo tempo, nonostante una partenza aggressiva del Lucera con una rete annullata per fuorigioco al 7’, è la Soccer Trani a creare le occasioni migliori. Al 27’, Jeladze colpisce la traversa con un gran tiro da fuori area, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0 fino all’intervallo.

Nella ripresa, i Dragoni spingono con decisione, ma al 76’, in ripartenza, Innocent sigla lo 0-1 per gli ospiti, tra le proteste per un possibile rigore non concesso poco prima. La Soccer Trani, però, non si arrende e al 94’ trova il meritato pari con Piombarolo, lesto a sfruttare un errore della difesa lucerina. Nei minuti finali, i padroni di casa sfiorano addirittura il sorpasso con Precchiazzi e Jeladze, ma la partita si chiude sull’1-1.

La cornice di pubblico al “Lapi” è stata straordinaria, con 1500 spettatori tra tribuna sold-out e gradinata. Nonostante il pareggio, la prestazione dei biancazzurri è stata convincente, soprattutto nella gestione del nuovo terreno di gioco.

La Soccer Trani resta al quinto posto a quota 18 punti, appaiata al Lucera, a -1 dal San Marco e -4 dal Virtus Palese. I Dragoni torneranno in campo con la consapevolezza di poter ancora lottare per le posizioni di vertice.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author