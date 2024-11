Promozione, rimonta vincente della Virtus Bisceglie: 3-1 al Bitritto

Grande prova di carattere per la Virtus Bisceglie, che conquista il terzo successo stagionale nel campionato di Promozione e il primo in casa, superando il Bitritto Norba con un convincente 3-1. Una vittoria maturata in rimonta al “Francesco Di Liddo” in un autentico scontro diretto per la salvezza. Protagonista assoluto Leo Caputo, nuovo acquisto, autore di una doppietta.

I biancazzurri, orfani di Bovio (squalificato) e Quacquarelli (influenzato), hanno mostrato grinta e determinazione. Dopo un primo tempo equilibrato, caratterizzato da nervosismo e poche occasioni, il Bitritto Norba è passato in vantaggio al 23’ con Trerotoli, abile a risolvere una mischia in area. La Virtus ha reagito senza fortuna, nonostante le iniziative di Caputo e Losapio. La svolta è arrivata al 35’ con l’espulsione di Degiglio per un fallo di reazione, che ha lasciato gli ospiti in dieci uomini.

Nella ripresa, la Virtus ha ribaltato il risultato. Al 56’, Caputo si è guadagnato e ha trasformato un rigore, siglando l’1-1. All’80’, il neoentrato Orciuolo ha completato la rimonta con un sinistro preciso, facendo esplodere il pubblico di casa. Nel recupero, al 94’, Caputo ha chiuso i conti con un colpo di testa all’angolino su assist perfetto, regalando ai suoi una vittoria preziosa.

La squadra di mister De Francesco ha dimostrato solidità e convinzione, sfruttando al meglio la superiorità numerica. Il Bitritto Norba, invece, ha ceduto nel finale senza più impensierire il portiere Sibio.

Virtus Bisceglie-Bitritto Norba 3-1

Reti: 23’ Trerotoli, 56’ Caputo (rig.), 80’ Orciuolo, 94’ Caputo.

Virtus Bisceglie: Sibio, Cavorsi (67’ Orciuolo), Ferrante (67’ Campanale), Porcelli, Monopoli, Sgarra, Dascoli, Losapio, Caputo, Vecchio (86’ Amorese), Di Franco. All. De Francesco.

Bitritto Norba: Molinari, Marinelli, Danisi, Floro, Trerotoli (53’ Giulitto), Tanzella, Terrevoli, Mosaico (80’ Moscelli), G. Daddabbo (67’ Sifanno), Stancarone (79’ Magista), Degiglio. All. Putorti.

Arbitro: Carella (Foggia).

Ammoniti: Terrevoli, Monopoli, Porcelli.

Espulso: Degiglio al 35’.

