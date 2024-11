Promozione, Otranto: tre punti sofferti ma preziosi a Mesagne

L’Otranto conquista una vittoria fondamentale sul campo del Mesagne, mai domo, al termine di un match equilibrato e di buon livello, che rilancia le ambizioni dei biancazzurri.

La trasferta parte in salita per Vincenzo Mazzeo, già privo degli infortunati Beron e Tourè, che perde nel riscaldamento anche Lorenzo Piccinno per un problema alla caviglia. Al suo posto scende in campo Piscopo.

Sin dalle prime battute le due squadre si affrontano con un atteggiamento propositivo. La prima occasione arriva per gli ospiti: Pietrangelo, servito sulla destra, conclude in diagonale, ma trova la risposta pronta di Marchionna. Col passare dei minuti, il Città di Otranto guadagna terreno e, alla mezz’ora, trova il gol decisivo. Su calcio d’angolo dalla destra, il mancino di Vigliotti pesca Nicolò Conte, che di testa insacca con forza.

Il Mesagne accusa il colpo e fatica a creare occasioni pericolose, mentre i biancazzurri sfiorano il raddoppio prima dell’intervallo con una conclusione d’esterno di Mossolini, ben parata dal portiere avversario.

Nella ripresa, il Mesagne tenta la reazione con capitan Orfano e Taveri, ma le loro conclusioni finiscono alte. L’Otranto risponde e si rende pericoloso: Marzo impegna Marchionna con un rasoterra, poi Mossolini manca di poco l’appuntamento col gol su un cross dalla destra.

Negli ultimi minuti, il Mesagne si affida a lanci lunghi, ma la difesa idruntina regge. Da segnalare l’infortunio alla caviglia di Renna e l’espulsione di Petracca per doppia ammonizione, che complica ulteriormente i tentativi dei padroni di casa.

Alla fine, è festa per i biancazzurri, che con questa vittoria salgono a 23 punti, consolidando il terzo posto in classifica.

Domenica prossima, l’Otranto tornerà a giocare tra le mura amiche per la 12ª giornata di campionato, ospitando l’Atletico Tricase in un’altra sfida cruciale.

MESAGNE-OTRANTO 0-1

RETI: 30’ Conte.

MESAGNE: Marchionna, De Luca (72’ Renna – 84’ Pisani), Pacheco (82’ Armenia), Orfano, Diagnè, Grande (46’ Politi), Manta Alessandro, Petracca, Taveri, Lazzoi, Manta Andrea. Panchina: Di Pietrangelo, Petiti, Sardelli, Scoditti, Gaetano. All. Di Serio.

OTRANTO: Caroppo, Piccinni, Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo, Valentini Matteo, Mossolini (74’ Lautaro Martin), Pietrangelo, Piscopo (58’ Togorà). Panchina: Melito, Giannuzzi, Valentini Manuele, Calò, Dollorenzo, Angelini, Piccinno. All. Mazzeo.

ARBITRO: Niccolò Pio Mantuano di Bari. ASSISTENTI: Vito Innamorato di Bari e Thomas Garofalo di Molfetta.​

ESPULSO: Petracca (M) al 48’st per doppia ammonizione.

CALCI D’ANGOLO: 8-6 per il Mesagne.

RECUPERO: 1’pt; 6’st

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author