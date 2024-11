Eccellenza, Manduria strappa un punto prezioso col Massafra

Il Manduria esce dal De Bellis di Castellaneta con un punto conquistato con merito al 90’, al termine di un match intenso e combattuto col Massafra. Dopo una traversa al 16’ e un rigore fallito al 38’, la squadra biancoverde ha dimostrato grande grinta, sfiorando persino la vittoria.

La cronaca del primo tempo si accende al 16’, quando Coronese colpisce la traversa con un potente tiro. I padroni di casa rispondono subito al 17’ con un pallonetto di Girardi, neutralizzato sulla linea da Spinelli. Al 38’, il Manduria ha l’occasione più ghiotta: un calcio di rigore affidato a De Sagastizabal, ma Pizzaleo si oppone con un intervento decisivo.

Nella ripresa, il gioco si intensifica ma le occasioni scarseggiano. Al 69’, il Soccer Massafra passa in vantaggio grazie all’ex biancoverde Napolitano, autore di un tiro dalla distanza che sorprende Menendez. Il Manduria non si arrende e trova il pareggio al 90’: rimessa lunga di Farucci, mischia in area e colpo di testa vincente di Diallo per l’1-1 finale.

Un risultato che premia la determinazione del Manduria, mantenendo vive le ambizioni della squadra.

Massafra-Manduria 1-1

Reti: 69’ Napolitano, 90’ Diallo

Massafra: Pizzaleo, Galetta, Fabiano, D’Arcante, Nobile, Perrino, Marzio, Spataro, Serafino, Girardi, Russo. Panchina: De Angelis, Tinelli, Carlucci, Amatulli, Mirizzi, Napolitano, Sergio, Quazzico, Ventola. All. Malacari

Manduria: Menendez, Spinelli, Farcucci, De La Mata, Teixeira, De Sousa, Sernia, Sosa, Coronese, Zuccaro, De Sagastizabal. Panchina: Schettino, Illiano, Pezzuto,mCaragnulo, Valanda, Aimi, Achik, Palumbo, Diallo. All. Marsili.

Arbitro: Saponaro di Foggia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author