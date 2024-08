Primavera, tonfo di coppa per il Bari: la Feralpisalò passa con un secco 0-4

Esattamente come la prima squadra, anche la formazione Primavera del Bari (nel frattempo orfana di Akpa-Chukwu, passato all’Empoli) parte male in questo avvio di stagione. Biancorossi subito fuori dalla Coppa Italia ed eliminati dai lombardi della Feralpisalò: risultato finale 0-4, partita che si è disputata proprio in Puglia, al campo sportivo di Modugno. Di seguito, il tabellino dell’incontro.

Coppa Italia Primavera – Turno Preliminare

Bari-Feralpisalò 0-4

Marcatori: 11’pt Danesi (F), 16’pt Nasti (F), 22’pt Biritwum (F), 38’st Tonoli (F)

Bari (3-4-2-1): De Lucci, Campanelli (c) (Sassarini), Spadavecchia, Carrieri (De Pinto), Polito (Virginia), Albo, Monetti, De Martino (Fravola), Tedeschi, Buonsante, Labianca (Dimola)

A disp.: Sanrocco, Cafagna, Caputi, Suriano, Di Cesare, Brigida. All. V. Di Bari (mister Di Leo indisponibile per problemi di salute)

Feralpisalò (3-5-2): Lovato, Ottini, Rubagotti (Tonoli), Vitali, Sina, Danesi (c), Zulberti (Goffi), Nasti, Biritwum (Spaneshi), Mombrini (Poli), Nikolly (Romagnoli)

A disp.: Bugna, Romani, Zaninelli, Ravelli, Bettinzoli, Capuzzo. All. M. Coltrini

Arbitro: Sig. Antonio Liotta (Castellammare di Stabia); assistenti: Sig. Paolo Di Carlo (Pescara) e Sig. Ludovico Esposito (Pescara)

Ammoniti: Carrieri (B), De Martino (B), Ottini (F), Vitali (F)

