Taranto: ecco Sacco, vicine le firme di Garau, Giovinco e Zerbo

(Di Lorenzo Ruggieri) Quattro acquisti per rafforzare il reparto offensivo. Nelle prossime ore, infatti, il Taranto dovrebbe annunciare l’arrivo di quattro giocatori. Si tratta di Francesco Sacco, attaccante classe 2005 in prestito dall’Avellino, Ottavio Garau, ala destra del 2002 tornato alla Ternana dopo il prestito alla Juve Stabia, e l’esterno 2005 ex Brindisi Patrizio Zerbo, oltre al ritorno del fantasista Giuseppe Giovinco, libero di accasarsi altrove dopo la retrocessione della Virtus Francavilla. Agli ordini di Gautieri, inoltre, è stato aggregato il centrocampista 2003 Giammarco Schirru, con un trascorso tra le file del Sestri Levante. Il mediano sardo si sta allenando con i rossoblu in attesa di conoscere il suo futuro.

