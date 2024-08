Cerignola, Raffaele accoglie Salvemini: “È l’attaccante che cercavamo”

Prima giornata col botto per il Cerignola, si parte dal Piemonte, più precisamente da Biella, dove i gialloblù affronteranno la Juventus Next Gen. Tanti i temi che accompagnano la squadra di Raffaele a questo esordio in campionato, su tutti il mercato con l’arrivo dell’attaccante Francesco Salvemini che partirà con la squadra in Piemonte. Diversi, però, gli indisponibili, dallo squalificato Capomaggio agli acciaccati Sainz-Maza, Ruggiero e Jallow. Le parole di Giuseppe Raffaele nel servizio.

