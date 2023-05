LECCE – Ritrovare l’identità autentica del quartiere Borgo Pace, creare prossimità e viverlo tutti appieno attraverso azioni combinate dedicate al recupero della memoria ed al passaggio generazionale, con queste finalità è nato il progetto Borgo Pace Comunità, Co-Finanziato dal bando Puglia Capitale sociale 3.0 e pensato da Camera a Sud, WWF, la Parrocchia, le Associazioni 46A e Work in Progress.

Per favorire questo sono stati penasti laboratori, cineforum, orti urbani, esperienze di riciclo creativo, escursioni, percorsi di orientamento all’ Europa, verrà inoltre allestita una mostra della memoria in occasione della festa di Santa Maria della pace il prossimo settembre.

Un quartiere che per le sue offerte può essere vissuto da persone di tutte le età, grazie anche alla riqualificazione messa in atto dal Comune di Lecce e che vede la presenza di importanti contenitori culturali come Koreja e Crocevia e in prospettiva sarà animato da spazi come Il parco dei colori e la ex scuola elementare.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp