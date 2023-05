A Muro Lucano una torta alle fragole da record

MURO LUCANO – Nel Comune in Provincia di Potenza è stata realizzata la torta più lunga del mondo. Un evento unico organizzato dall’Associazione Muro Invita, che nella giornata di ieri ha visto tantissime persone riversarsi in via Roma per celebrare anche una delle eccellenze della Basilicata, le fragole.

