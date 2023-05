Taranto, la benedizione dei remi che prevede il Palio dei rioni

TARANTO – Con la benedizione dei remi prende il via l’organizzazione del Palio di Taranto, gara tra barche a remi che effettueranno il periplo della città vecchia, in programma l’otto maggio. Come vuole la tradizione, il Castello Aragonese ha ospitato la cerimonia religiosa.

