POTENZA – Per consentire le riprese della serie tv “Il caso Claps”, sono state disposte misure relative alla viabilità e alla sosta nel centro storico. In dettaglio il divieto di sosta e di fermata con rimozione (0-24), e la chiusura momentanea al traffico veicolare delle strade, come di seguito descritto:

1. divieto di sosta e di fermata con rimozione (0-24) ambo i lati, dal giorno 26/1/2023 dalle ore 18 alle ore 23 del giorno 27/1/2023 in piazza B. Bonaventura, via Addone, largo Azzarà, via Runcini, in via Pretoria, dal n° civico 263 fino alla torre Guevara, e in piazza B. Bonaventura dal n. civico, 10 fino all’ingresso della torre Guevara;

2. divieto di sosta e di fermata con rimozione (0-24) ambo i lati, dalle ore 18 del giorno 26/1/2023 alle ore 21 del giorno 27/1/2023 in via B. Bonaventura su n. 3 parcheggi compresi fra i civici, n° 29 e 31;

3. chiusura al traffico veicolare dalle ore 9 alle ore 19 del giorno 27/1/2023 in via Pretoria, dal n° civico 263 fino alla torre Guevara, in via B. Bonaventura, dal n° civico 29 al 31, e poi in via Addone, largo Azzarà, via Runcini, via Graziadei, vico Corrado;

4. chiusura al traffico veicolare dalle ore 6.30 alle ore 13.30 del giorno 28/1/2023 in via XX Settembre dal n° civico 35 direzione largo Pedio (deviazione del traffico veicolare verso piazza Matteotti), in via Scafarelli dal n° civico 26, direzione largo Duomo (deviazione del traffico veicolare su via Addone),

in via San Luca dal n° civico 1, direzione largo Pignatari (deviazione del traffico veicolare su vico Corrado)

5. divieto di sosta e di fermata con rimozione (0-24) dalle ore 19 del giorno 27/1/2023 alle ore 15 del giorno 28/1/2023 in largo Duomo, vicolo del Collegio, vicolo Sacerdoti Liberali, vico G. Lapenna, largo T. Pedio, porta San Giovanni, via C. Lucania, da incrocio con via XXV Aprile a intersezione con vicolo Picernesi.

Pattuglie di Polizia locale saranno di ausilio a residenti e automobilisti per dare informazioni constatato il numero e l’articolazione delle diverse disposizioni previste. L’Amministrazione si scusa per i disagi che dovessero venirsi a creare e invita i cittadini a osservare la segnaletica apposta.

Condividi su...



Linkedin

email