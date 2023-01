Matera, dal 1 febbraio al via i lavori per il Parco di p.zza Visitazione

MATERA – Al via il prossimo mercoledì 1 febbraio, i lavori per la realizzazione del Parco intergenerazionale di piazza della Visitazione. Ne dà notizia il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, soddisfatto per la conclusione di un iter delicato e impegnativo. Da quella data, infatti, come stabilisce un’ordinanza del dirigente della Polizia locale, il comandante Paolo Milillo, sarà interdetta la circolazione e la sosta fino al termine dei lavori, con contestuale revoca degli stalli a pagamento. Gli utenti del tribunale e chi in genere è abituato a posteggiare in piazza della Visitazione, potrà spostarsi agevolmente nel parcheggio di via Saragat a pochi metri di distanza. Il Parco intergenerazionale di piazza della Visitazione fa parte del programma Iti (Interventi territoriali integrati), e con un investimento di 10,9 milioni trasformerà questo spazio in un luogo al servizio dei cittadini del centro storico e dei viaggiatori, all’insegna della socialità all’area aperta, della convivialità, dello sport, della sostenibilità. Questi i princìpi ispiratori del progetto definitivo, approvato nell’aprile scorso, che sarà realizzato dal consorzio stabile “Build S.C.ar.l.” di Roma. Sarà un’area accessibile, sostenibile, verde e accogliente. Dopo la pubblicazione del bando si è quindi arrivati all’aggiudicazione della gara. Il finanziamento è stato messo in campo dalla Regione con fondi europei, rimane l’impianto originale del progetto come Parco intergenerazionale con parcheggio interrato di 250 posti auto, destinati prevalentemente ai residenti ma con una maggiore attenzione alla sostenibilità, alla socialità e all’innovazione. “Il progetto deriva anche dalla consultazione aperta con cittadini e Ordini professionali -ricorda il sindaco- con incontri che abbiamo programmato già con l’allora assessore, l’architetto Graziella Corti, arrivando a un’idea di spazio totalmente accessibile, con percorsi ciclabili e pedonali senza barriere architettoniche, con illuminazione ad alta tecnologia nell’ottica di una smart city”.

