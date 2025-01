Potenza-Cerignola 1-2: ospiti corsari in terra lucana

Grazie a una prestazione di carattere da parte degli uomini di mister Raffaele, il Cerignola conquista una vittoria importante, battendo il Potenza con il risultato di 1-2. Un successo meritato, considerando quanto visto in campo, dove gli ospiti hanno mostrando superiorità di palleggio sia nel primo che nel secondo tempo. Il Potenza ha cercato di pungere con le ripartenze, ma ha sbagliato alcune occasioni che avrebbero meritato miglior sorte. Alla fine, il risultato rispecchia fedelmente l’andamento della partita e proietta momentaneamente il Cerignola al primo posto in classifica.

LA CRONACA

95′ FINITA LA PARTITA

90′ GOOOOOOOOOOLLLLLL CERIGNOLA IN VANTAGGIO! Sponda di testa ad opera di Salvemini per il capitano Luca Martinelli che in spaccata al volo trafigge Alastra e regala il momentaneo vantaggio alla sua squadra

89′ AMMONITO Novella per il Potenza

84’AMMONITO Martinelli per il Cerignola.

83′ AZIONE OFFENSIVA DEL CERIGNOLA: tiro dalla distanza di Bianchini parato agevolmente in presa bassa da Alastra.

81′ INCREDIBILE AZIONE OSPITE: sugli sviluppi del settimo calcio d’angolo di serata per il Cerignola, carambola nell’aria di rigore piccola che ha visto colpire un palo di Visentin su tiro ravvicinato.

79’SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Coccia, entra Bianchini

65′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce D’Andrea, entra Volpe

65′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Paolucci, entra Achik

64′ POTENZA AL TIRO: sinistro dalla distanza di Bruno Verrengia con palla che termina alta.

57′ SOSTITUZIONE POTENZA: esce Petrungaro, entra Schimmenti.

57′ SOSTITUZIONE POTENZA: esce Castorani, entra Siatounis.

56′ OCCASIONE SPRECATA DAL POTENZA: Petrungaro lancia Caturano che tira malamente con il destro al lato gettando alle ortiche una buona occasione per la sua squadra

55′ OSPITI PERICOLOSI: sugli sviluppi di un angolo battuto da Nicolao, svetta di testa Visentin con palla che termina di poco al lato.

52′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Romano, entra Ligi

51’CERIGNOLA PERICOLOSO: cross da destra per il Cerignola, deviazione di Castorani che sfiora l’autorete, parata prodigiosa di Alastra con respinda sui piedi di Nicolao che va vicino alla rete con un tiro ravvicinato che termina di poco al lato.

46′ GRANDE OCCASIONE PER IL POTENZA: sponda di Rosafio che libera Caturano che da solo contro Greco si fa iptonizzare tirando tra le braccia del portiere pugliese, ma Potenza vicinissimo alla rete.

45′ INIZIATO IL SECONDO TEMPO

45′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Russo, entra Nicolao

SECONDO TEMPO

FINITO IL PRIMO TEMPO

45′ CERIGNOLA PERICOLOSISSIMO: azione confusa degli ospiti, Visentis la mette in mezzo per Paoulucci, Alastra esce forse un pò avventurosamente, la palla va sui piedi di Salvemini che tira a botta sicura ma Rillo si immola e salva tutto sulla linea di porta.

42′ AMMONITO Castorani per il Potenza. Diffidato, salterà la trasferta di Trapani.

37′ SOSTITUZIONE POTENZA: esce Felippe (infortunato), entra Ferro

35′ AMMONITO Felippe per il Potenza. Diffidato, salterà la trasferta di Trapani

30′ GOOOOOOOOLLLLLL PAZZESCO POTENZA! Azione personale di Marco Rosafio con conseguente sassata dai 30 metri con palla che termina sotto l’incrocio dei pali a Greco battuto.

24′ ANCORA OSPITI PERICOLOSI: tiro cross di Capomaggio con respinta di Alastra, arriva Russo che tira da posizione defilata, ma la conclusione termina al lato.

15′ GOOOOOOOOOLLLLLLL CERIGNOLA IN VANTAGGIO! Punizione dal limite dell’aria di rigore ad opera di Salvemini che trafigge Alastra e porta in vantaggio la sua squadra con la sua personale decima rete in stagione con la maglia pugliese.

12′ AMMONITO Romano per il Cerignola.

11′ OCCASIONISSIMA CERIGNOLA: contropiede ospite che vede protagonisti D’Andrea e Tascone, triangolo tra i due, tiro di D’Andrea da ottima posizione con palla che termina di poco al lato della porta difesa da Alastra.

1′ INIZIATA

PRIMO TEMPO

POTENZA – AUDACE CERIGNOLA 1 – 2 | 15’Salvemini (C) – 30’Rosafio (P) – Martinelli (C)

Potenza (4-3-3): Alastra 6; Novella 5.5, Milesi 5.5, Verrengia 6, Rillo 6.5; Castorani 5.5, Felippe 6, Erradi 5.5; Petrungaro 6, Caturano 5.5, Rosafio 7. A disposizione: Cucchietti, Galiano, Galletta, Ferro 5.5, Riggio, Gorrasi, Selleri, Mazzeo, Mazzocchi, Schimmenti 5.5, Siatounis 6, Burgio, Landi. All. Pietro De Giorgio 5.5

Audace Cerignola (3-5-2): Greco 6; Martinelli 7.5, Visentin 6.5, Romano 5.5; Coccia 6, Tascone 7, Capomaggio 6.5, Paolucci 6, Russo 6.5; D’Andrea 6, Salvemini 7. A disposizione: Saracco, Fares, Bianchini 6.5, Ligi 6, Jallow, Faggioli, Achik 5.5, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, Nicolao 6.5, Ianzano, Carrozza, Volpe 6.

ARBITRO: Valerio Pezzopane di L’Aquila. Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre Del Greco e Diego Spartisano di Cesena. Quarto ufficiale: GIanpasquale Tedesco di Battipaglia

AMMONITI: 12’Romano (C) – 35’Felippe (P) – 42’Castorani (P) – 63’Visentin (C) – 84′ Martinelli (C) – 89’Novella (P)

NOTE: Recuperi 3-5 / Angoli 3-7

