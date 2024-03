Cancellare il secco 4 a zero rimediato nella difficile trasferta di Benevento. Replicare, almeno dal punto di vista del carattere, la sudata vittoria contro il Giugliano. Questi in premessa gli obbiettivi rispettivamente di Sorrento e Potenza che si sfidano sul comune campo casalingo del “Viviani” per questa 29esima Giornata. Rossoblù che ritrovano dal primo minuto il capitano, Salvatore Caturano, in coppia con un Giovanni Volpe in grande spolvero.

Pronti via e dopo 40 secondi il Sorrento è subito pericoloso con Vitale lanciato in area da una svirgolata di Hadziosmanovic ma è bravo Alastra a chiudere in corner. La prima occasione del Potenza arriva al 13esimo con Volpe che di testa manda la palla di poco alta sul bel cross di Caturano. Al minuto 18 De Francesco ci prova direttamente da corner: Alastra smanaccia. Al 32esimo punizione dal limite per gli ospiti con Volpe calcia forte, a mezza altezza, e costringe Del Sorbo alla respinta.

Nella ripresa dopo quattro minuti Volpe si mette in proprio ma il suo tiro è centrale e di facile presa dell’estremo difensore rossonero. Al 54esimo Alastra è miracoloso a togliere la palla dalla porta su un tentativo di rinvio sbilenco di Armini. Il vantaggio del Potenza arriva all’ora esatta di gioco con Caturano (0-1) che si fa trovare pronto a spingere in porta la punizione battuta da Armini. Il capitano rossoblù non segnava dal 19 novembre scorso, dalla gara contro il Cerignola. Al 76esimo Badje di testa trova l’estremo difensore potentino attento. Sessanta secondi dopo, Vitale, a tu per tu con Alastra, calibra male il pallonetto per quello che sarebbe potuto essere il goal del pari. Pareggio che arriva nel quarto dei sei minuti di extra time con Colombini che sfrutta la ribattuta di Hristov sul precedente tiro di Fusco, battendo Alstra.

Pareggio che gela un “Viviani” già pronto a festeggiare quella che sarebbe potuta essere la terza vittoria in trasferta. Sorrento che ci ha creduto fino alla fine e porta a casa un punto d’oro per come è arrivato. Al Potenza adesso mancano quattro punti per raggiungere il primo obbiettivo salvezza. Testa già alla prossima sfida interna contro il Benevento, dove Marchionni dovrà fare a meno di Volpe diffidato.

IL TABELLINO DI SORRENTO – POTENZA

Sabato 2 marzo 2024, ore 20.45, stadio “A. Viviani”: 29a Giornata Campionato Serie C – Girone C

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (77’ Colombini); La Monica (33’ Messori), De Francesco, Cuccurullo (77’ Capasso); Vitale, Ravasio, Badje (90’ Riccardi).

A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Scala, Musella, Esposito, Morichelli, Di Somma, Bonavolontà, Vitiello, Aiello.

All:. Maiuri

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini, Hristov, Verrengia; Hadziosmanovic (79’ Spaltro), Candellori, Steffè (67’ Saporiti), Castorani, Burgio; Caturano (79’ Rossetti), Volpe.

A disp.: Iacovino; Cucchietti, Sbraga, Marchisano, Maddaloni, Maisto, Pace, Mazzeo, Paura, Petti, Kumi.

All.: Marchionni

Arbitro: Calzavara (Varese)

Guardalinee: Munerati (Rovigo) – Taverna (Bergamo)

Quarto Uomo: Delrio (Reggio Emilia)

SORRENTO 1 – 1 POTENZA

MARCATORI: 60’ Caturano, 94’ Colombini

AMMONITI: 15’ Todisco, 31’ Fusco, 38’ Volpe, 52’ Candellori, 54’ Hadziosmanovic, 56’ Cuccurullo, 61’ Del Sorbo, 73’ Castorani, 89’ Armini

ESPULSIONI: 62’ Maiuri

CORNER: 9 – 6

RECUPERO: 3’ – 6’

SPETTATORI: 1.414

INCASSO: 20.000 euro

