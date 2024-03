Foggia sconfitto di misura al “Vigorito”, il Benevento vince 1-0

BENEVENTO – Il Benevento ferma la corsa del Foggia, il gol di Lanini firma l’1-0 dei campani. Sconfitta ingenerosa per i satanelli che ci provano fino all’ultimo istante.

Primo brivido per i rossoneri all’8′, Berra avanza sulla destra e crossa per Lanini che spara alto. Dopo due minuti arriva l’ennesima tegola per Cudini, Odjer subisce un colpo alla nuca e deve lasciare il posto a Marino, i satanelli perdono una pedina fondamentale.

Occasione clamorosa per il Foggia al 12′, Millico si accentra e lascia partire il destro, Paleari è decisivo deviandolo sul palo e murando la respinta di Santaniello. Il Benevento reagisce ma si rende pericoloso soltanto alla mezzora con un traversone di Improta per Simonetti che impatta male. I pugliesi ritrovano coraggio e vanno vicini al gol al 40′, azione in verticale con Schenetti che entra in area e trova la parata di Paleari, la respinta del sette è troppo potente e termina sul fondo. 46′, corner preciso di Schenetti, Salines di testa rischia di portare avanti i rossoneri. È l’ultimo sussulto di un bel primo tempo, 0-0 all’intervallo, risultato che reggerà ancora per poco.

Trascorrono soltanto tre minuti di ripresa per assistere al grande riflesso di Perina che neutralizza l’incornata di Berra. Ma i giallorossi hanno un altro piglio e la sbloccano al 55′: Lanini imbeccato da Improta sulla destra trafigge Perina in uscita per l’1-0 della Strega e per la gioia dei 5000 presenti. Dopo il vantaggio, il Benevento si abbassa concedendo al Foggia il pallino del gioco. 71′, Marino serve Riccardi che scarica una pericolosa botta senza centrare lo specchio. I rossoneri insistono, all’88’ Paleari respinge un cross di Salines, murata la conclusione a botta sicura di Millico. Forcing arrembante dei ragazzi di Cudini, al 94′ il tentativo di Di Noia termina di un soffio a lato. Finiscono qui le speranze di un Foggia che esce dal “Vigorito” senza punti ma con tante indicazioni positive da cui ripartire.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author