Potenza, auto precipita dal ponte di Macchia Romana

POTENZA – Per fortuna non ci sono state vittime nell’incidente verificatosi a Potenza intorno alle ore 22.00 di venerdì 26 gennaio. Un’auto, con a bordo un uomo, è precipitata dal ponte di Macchia Romana, sfondando la ringhiera e facendo un volo di oltre 10 metri finendo sopra la folta vegetazione che ne ha attutito l’impatto. Il conducente, infatti, è stato traportato in codice giallo al Pronto soccorso dai sanitari del 118. La dinamica del sinistro è ancora da appurare. Sembrerebbe che il veicolo precipitato, abbia perso il controllo nel tentativo di sorpassare l’auto che gli stava davanti. Sul posto sono intervenuti anche Vigili del fuoco, Polizia e Polizia locale.