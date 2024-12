Porto di Taranto, USB: ‘Gru in attività nonostante allerta meteo’

Nel porto di Taranto, presso il II e IV sporgente nella zona industriale, è stata denunciata una situazione di grave rischio per la sicurezza sul lavoro durante l’allerta meteo. La segnalazione è partita da Vincenzo Mercurio, coordinatore provinciale dell’USB Taranto, che ha richiesto l’intervento dello Spesal e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per un sopralluogo urgente.

Secondo quanto riferito dallo stesso Mercurio, nonostante le indicazioni che prevedono il fermo operativo e la messa in sicurezza delle gru in caso di condizioni meteorologiche avverse, queste erano ancora in funzione. Tale violazione delle norme di sicurezza richiama alla memoria tragici incidenti che in passato hanno colpito lavoratori impegnati proprio su queste attrezzature nella stessa area del porto.

“Non abbiamo esitato a denunciare quanto accaduto ritenendo questa una violazione delle regole basilari per prevenire incidenti sul lavoro. Attendiamo risposte immediate dall’azienda e chiediamo massima attenzione su questi aspetti, soprattutto nei reparti più a rischio”, ha sottolineato Mercurio.

La denuncia riguarda l’area sotto la gestione di Adi in Amministrazione Straordinaria, con l’obiettivo di evitare ulteriori tragedie e garantire la tutela dei lavoratori in ogni circostanza.

