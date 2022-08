POLIGNANO – ombrelloni, sdraio, beni alimentari e natanti che occupavano illecitamente aree marittime demaniali. È quanto hanno posto sotto sequestro la guardia di finanza e la guardia costiera di Monopoli a Cala Paura, a Polignano a Mare, sud di Bari. In particolare, dopo un’attenta analisi di rischio realizzata grazie all’utilizzo delle Banche Dati e mediante capillare controllo del territorio, compiuto anche con l’ausilio di mezzi navali, i finanzieri e i militari della Guardia Costiera hanno contestato violazioni amministrative e penali nei confronti di due persone. Nei confronti del primo, i militari hanno elevato sanzioni amministrative e provveduto alla rimozione di alcuni natanti che occupavano illecitamente il demanio, contestando anche altre violazioni in materia di commercio abusivo itinerante e confiscando i relativi generi alimentari. Per il secondo soggetto, invece, si è provveduto al sequestro di 37 lettini, 45 ombrelloni, 36 basi per ombrelloni in cemento, 2 pedalò e alla contestazione di sanzioni amministrative per violazioni in materia di commercio abusivo itinerante, mancata predisposizione del servizio di salvamento e assenza delle dotazioni di primo soccorso. Lo stesso è stato denunciato in Procura per abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo. I generi alimentari confiscati sono stati devoluti alla Parrocchia Sant’Anna di Monopoli e alla locale sede della Unitalsi che gestisce la mensa della Caritas.