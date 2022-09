GINOSA- È stato ufficialmente finanziato uno dei quattro progetti finora presentati dall’Ambito Territoriale TA/1, che vede Ginosa capofila (già tutti ammissibili a finanziamento) nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ben 604.650 euro per il progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” (Missione 5, Componente 2.1, Investimento 1.2) che permette di dare vita a iniziative pensate appositamente per persone con disabilità, come percorsi di autonomia per chi vive da solo o di inserimento lavorativo (tirocini, stage ecc.).

“Un ulteriore risultato ottenuto – ha detto l’assessore alle Politiche sociali del comune di Ginosa Dania Sansolino – l’ufficio di Piano si è impegnato nella presentazione del progetto, prima valutato positivamente al momento della candidatura e oggi finanziato.

Siamo di fronte a una nuova prospettiva che si rivolge alle reali esigenze delle persone. Ed è proprio basandoci sulle vere necessità dei cittadini che, come Ambito, ci siamo mossi quando abbiamo candidato i progetti del Pnrr, al fine di potenziare i servizi esistenti e idearne di nuovi. Proseguiremo lungo questo percorso”.