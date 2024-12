Picerno, Tomei: “Dobbiamo concretizzare di più”

Dopo la sconfitta col Foggia, il Picerno cerca riscatto in quel di Avellino. Contro gli irpini, infatti, i lucani proveranno a centrare una vittoria in trasferta che manca dalla seconda giornata di campionato. Queste le parole di Francesco Tomei, tecnico dei rossoblu, alla vigilia del match: “Cerchiamo di migliorare l’alternanza di risultati tra casa e trasferta. Cercheremo di fare una buona prestazione ed ottenere punti che aiuterebbero il morale”.

Nessun gol nelle ultime due trasferte: “Lavoriamo sotto tutti gli aspetti. Non dobbiamo fasciarci la testa, continuiamo a lavorare come sempre per migliorare. La prestazione contro il Foggia è stata importante, purtroppo però nel calcio i risultati possono condizionare i giudizi. Dobbiamo concretizzare di più ma spero che nel girone di ritorno questo aspetto possa migliorare”.

Avellino: “Affronteremo una squadra che lotta per vincere il campionato. L’Avellino è forte in tutti i reparti e cerca di portare sempre l’inerzia della partita dalla propria parte. Lo scivolone in coppa non cambia più di tanto e dovremo cercare di farci trovare pronti. Sarà una partita importante come tutte in questo campionato. Il girone di ritorno è un campionato diverso e partire bene sarebbe un’iniezione di fiducia”.

Atteggiamento: “Mi piacerebbe che la mia squadra fosse bella e vincente”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author