Eccellenza, derby di Bisceglie: chiarimenti dell’UC su questione stadio

Alla vigilia della sfida tra Unione Calcio Bisceglie e As Bisceglie 1913, si è voluto fare chiarezza sulla scelta dello stadio, affrontando l’argomento senza intenti polemici.

Fin dall’inizio, l’Unione Calcio si è impegnata a valutare tutte le opzioni possibili per garantire una festa dello sport, come accadde nel dicembre 2022, quando il derby si giocò al “Ventura” davanti a un pubblico entusiasta. Tuttavia, l’indisponibilità di quel campo ha costretto a cercare soluzioni alternative, coinvolgendo sia l’Amministrazione Comunale che la società ospite, con l’obiettivo di permettere a un gran numero di tifosi di assistere alla gara.

Nelle città limitrofe, i pochi campi disponibili risultano occupati, mentre altre opzioni più distanti avrebbero probabilmente scoraggiato la partecipazione, come già accaduto nella gara di andata disputata a San Ferdinando. Per questo motivo, oltre a predisporre la trasmissione televisiva su Antenna Sud Extra (Canale 92 del Digitale Terrestre), si è deciso di giocare al “Di Liddo”. Questo storico impianto, nonostante i suoi limiti strutturali e la capienza ridotta, è considerato da molti tifosi biscegliesi una seconda casa, simbolo di tante battaglie calcistiche del passato.

Il derby cittadino rappresenta un momento speciale, carico di emozioni e ricordi per tutti gli appassionati. Sebbene le due squadre siano avversarie in campo, lo spirito di rivalità non deve mai sfociare in ostilità.

L’auspicio è che la giornata si trasformi in una celebrazione dello sport e della sportività, a beneficio dell’intera comunità biscegliese.

