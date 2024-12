Promozione, Virtus Bisceglie: il 2024 si chiude con uno scontro diretto

La Virtus Bisceglie si prepara a chiudere un 2024 da incorniciare con l’ultima sfida dell’anno, in programma domenica 22 dicembre a Stornarella. Dopo aver conquistato la promozione vincendo i playoff di Prima Categoria, il team biancazzurro punta ora a consolidarsi nel campionato di Promozione.

L’obiettivo immediato? Centrare la terza vittoria esterna stagionale e superare il Soccer Stornara in classifica, distante appena due punti. L’entusiasmante successo per 4-1 contro il Cosmano Sport Foggia ha infuso ulteriore fiducia al gruppo guidato da Mimmo Di Corato, determinato a concludere l’anno con una prestazione di rilievo.

Non sarà della partita il bomber Leonardo Caputo, squalificato per un turno, mentre tornerà disponibile Mattia Di Franco, reduce da due giornate di stop. Gli avversari si presentano come un’incognita: in casa hanno ottenuto quattro vittorie e quattro sconfitte, senza mai pareggiare.

L’incontro, diretto dall’arbitro Francesco Cipriani della sezione AIA di Bari, inizierà alle 14:30. Ad assisterlo saranno Noé Manisco (Brindisi) e Antonio Pio Brunetti (Lecce). Per la Virtus Bisceglie, una vittoria significherebbe chiudere l’anno con il piede giusto e guardare con ottimismo ai primi impegni del 2025.

