Traguardo incredibile, Pantaleo Corvino spegne 1000 candeline

Lecce – Un traguardo che riempie d’orgoglio tanto il diretto interessato quanto tutto il popolo giallorosso che può vantarsi di essere rappresentato da uno degli uomini di calcio più importanti e longevi del nostro calcio. Il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino, infatti, in occasione della gara con la Lazio ha raggiunto il traguardo delle 1.000 partite in carriera tra Serie A, Serie B e Coppe in 25 stagioni da direttore del Lecce, della Fiorentina e del Bologna.

𝙍𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 A questo importante dato statistico che annovera circa 700 partite in Serie A, si aggiungono i 4 Campionati di Serie B vinti sui cinque disputati dal direttore Corvino (di cui solo uno non vinto in semifinale playoff), che nella sua lunga e prestigiosa carriera annovera anche dieci anni in Serie C che hanno contribuito a stabilire un record internazionale di oltre 1.600 partite in carriera partendo dalla Terza Categoria fino a raggiungere la Champions League.

🅰️ Serie A: 688 partite (di cui 270 con il Lecce)

🅱️ Serie B: 194 partite (di 152 con il Lecce)

🏆 Coppa Italia: 70 partite(38 con il Lecce)

🆎 Play-Off: 6 partite( 2 con il Lecce)

🏆 Champions League: 18 partite

🏆 Coppa UEFA: 16 partite

🏆 Europa League: 8 partite

