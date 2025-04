Fasano, Ghilardi: “Le parole di D’Avino infangano il club, valutiamo denuncia”

Il presidente del Fasano, Ivan Ghilardi, non ci sta e con un comunicato ufficiale ha reso nota la propria posizione, all’indomani delle dichiarazioni del club manager dell’Angri. Il comunicato:

“L’USD Città di Fasano Fasano, nella persona del suo legale rappresentante dott. Ivan Ghilardi, condanna con fermezza l’intervista rilasciata dal club manager dell’US Angri 1927, Rosario D’Avino e ha già dato mandato ai suoi legali di valutare la possibilità di denunciare tali parole lesive dell’immagine del club e prive di ogni fondamento. Il Fasano è arrivato ad Angri per disputare la sua gara nel pieno rispetto della compagine campana e con l’unico obiettivo che contraddistingue la squadra, quello di vincere e di ottenere punti preziosi per centrare l’obiettivo dei play-off. Rispettare la squadra avversaria per l’USD Città di Fasano significa entrare in campo e sudare la maglia fino all’ultimo secondo ed è quello che è successo sotto gli occhi dei nostri tifosi e dei tifosi avversari, che abbiamo ammirato per la correttezza e il sostegno dato alla squadra campana dall’inizio alla fine della partita. La società fasanese è dispiaciuta per la situazione di classifica dell’US Angri 1927, a cui augura di riprendersi quanto prima e di lottare per i traguardi che una piazza importante come Angri merita ed ha sempre meritato”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author