Picerno-Crotone 5-2, ritorno al Curcio amaro per Longo

È il ritorno da avversario di Emilio Longo al “Curcio”. Ad attenderlo dall’alto del quarto posto in classifica c’è Francesco Tomei che dopo le vittorie contro Avellino e Trapani e gli ottimi pareggi contro Casertana e Catania – e forte della migliore difesa del girone a quattro giornate dallo start – ha adesso nel mirino gli squaletti rossoblù che sono alla ricerca della prima vittoria esterna. Picerno – Crotone ha dunque tutte le caratteristiche per essere un match dalle tante emozioni. La gara inizia con un minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci.

La gara parte subito su ritmi elevati. Passano solamente 7 minuti e i padroni di casa si portano in vantaggio con Petito che si coordina bene, calcia verso la porta e trova la deviazione determinante di Armini (1-0) che spiazza D’Alterio per la rete dell’uno a zero. Al 12esimo punizione insidiosissima di Gomez che obbliga Summa alla deviazione in corner. La rete dell’uno a uno arriva alla mezz’ora e porta la firma di Cargnelutti (1-1) che dagli sviluppi del terzo calcio d’angolo batte di testa Summa che subisce così la seconda rete stagionale. Ma il vantaggio degli ospiti dura solo 5 minuti perché Energe (2-1), servito da Esposito, trova il varco giusto e col mancino batte l’estremo difensore calabrese e realizza la prima rete al “Curcio”. Al 40esimo il signor Calzavara concede un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di D’Alterio su Esposito lanciato in area. Sul dischetto si porta Maiorino (3-1) che spiazza il numero 22 calabrese. La rete del 4 a 1 arriva nel primo dei 5 minuti di extra time e porta ancora la firma del numero 7 melandrino che sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Maiorno e cala così il poker ad un Crotone completamente spaesato.

Nella ripresa è ancora il Picerno a rendersi pericoloso con Petito che dopo nemmeno 120 secondi impegna D’Alterio alla parata bassa. Ma è il Crotone a far cambiare nuovamente il risultato con Gomez (4-2) che sfrutta l’errore di Summa che si fa sfuggire la palla dalle mani e semplifica il tutto al numero nove che accorcia le distanze. Al minuto 61 è Tumminiello a provarci con un tiro rasoterra che si spegne di pochissimo alla destra del palo. Il gol più bello della partita arriva al minuto 75 e lo firma Volpicelli (5-2) che si infila tra due difensori, si smarca di un terzo ed infila D’Alterio per la quinta volta con un mancino che chiude definitivamente i giochi.

Il Picerno vola al secondo posto in classifica e resta l’unica squadra imbattuta in queste prime cinque giornate. Tomei legge benissimo la gara e mette in serie difficoltà – lo dice il risultato – un Emilio Longo che subisce la terza, pesante sconfitta. Per i melandrini adesso testa alla Juve ng per poter puntare alla vetta della classifica.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – FC CROTONE (5 – 2)

Domenica 22 settembre 2024, ore 20.45, stadio “D. Curcio”: 5a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai (33’ st Papini), Gilli, Allegretto, Guerra; Franco, De Ciancio (33’ st Pitarresi); Esposito (16’ st Volpicelli), Maiorino (16’ st Santarcangelo), Energe (23’ st Vitali); Petito.

A disp.: Merelli, Seck, Ragone, Santi, Cecere, Graziani, Cardoni.

All.: Tomei

FC CROTONE (4-3-3): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti (1’ st Di Pasquale), Armini, Giron; Silva, Gallo (37’ st Stronati), Vitale (37’ st Schirò); Spina (7’ pt Tumminiello), Gomez, Oviszach (27’ st Aprea).

A disp.: Sala, Martino, Cantisani, Rojas, D’Aprile, Akpro, Rispoli, Kostadinov, Chiarella.

All.: Longo

Arbitro: Calzavara (Varese)

Guardalinee: Minafra – Marchese

Quarto Uomo: Vogliacco

AZ PICERNO 5 – 2 CROTONE

MARCATORI: 7’ Armini (a), 25’ Cargnelutti, 30’, 46’, Energe, 40’ Maiorino (r), 50’ Gomez, 75’ Volpicelli

AMMONITI: 19’ Pagliai, 25’ De Ciancio, 40’ D’Alterio, 74’ Gallo,

CORNER: 3 – 4

RECUPERO: 5’ – 3’

SPETTATORI: 482 (39 ospiti)

INCASSO: euro 4780

