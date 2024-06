Pesi, il potentino Donato Telesca qualificato per le Paralimpiadi

L’argento nella World Cup di Tbilisi (Georgia) permette all’azzurro di Pietragalla di migliorare ulteriormente la ranking list per Parigi

Donato Telesca, impegnato nella World Cup di Tbilisi (Georgia) nella categoria fino a 72 kg, ha conquistato la medaglia d’argento migliorando ulteriormente la sua posizione nella ranking list che già lo vedeva ben piazzato in ottica Parigi.

Telesca è stato protagonista di un testa a testa emozionante con l’inglese Mark Swan: dopo la prima alzata nulla a 212, l’Azzurro di Pietragalla ha messo a segno la misura per poi migliorarsi con 216, che gli è valso il nuovo record Europeo. Un primato momentaneo, purtroppo, perché l’avversario inglese è stato pronto a soffiarglielo dopo pochi secondi con 217 kg.

L’oro è andato dunque a Swan, ma i 216 conquistati da Telesca gli hanno permesso di superare il cinese Hu Peng e di raggiungere il terzo posto nella ranking list a cinque cerchi, subito dietro l’inglese e al malese Anak Gustin Bonnie Bunyau con 231 kg.

“La prima prova non è stata pulita – ha dichiarato Donato Telesca -. Alla seconda volevo sollevare quel bilanciere a tutti i costi e sono riuscito a portare a casa la misura. Sono contento di aver superato il cinese nella ranking list per Parigi, ma ho l’amaro in bocca per non aver conquistato l’oro e non aver superato il britannico. Ora testa a Parigi: mi aspettano due mesi intensi, sono molto carico”.

