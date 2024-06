Nuoto: Benedetta Pilato, record Italiano nei 100 rana

A un mese dai Giochi Olimpici di Parigi, la tarantina Benedetta Pilato ha strappato ad Arianna Castiglioni il record italiano nei 100 rana, nella prima giornata di Finali del Trofeo Settecolli 2024 del Foro Italico di Roma. Il precedente primato, stabilito tre anni fa nella stessa vasca, era fermo sull’1’05″67.

La diciannovenne Benny ha chiuso la gara in 1’05″44, con un passaggio ai 50 metri in 30″33, superando la britannica Evans (seconda in 1’05″91) e l’altra azzurra Martina Carraro (terza in 1’06″43), che ha annunciato il suo ritiro dai 100 rana.

Dopo la strepitosa gara, Benny, già qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024, ha manifestato tutta la sua soddisfazione: “Avevo bisogno di una conferma in più, che è arrivata, e sono contenta. L’ultimo 100 che avevo nuotato è stato a novembre. Queste gare non le abbiamo preparate al 100%, ma sapevo di essermi allenata bene e tanto. Il tempo è frutto di quanto fatto in questi mesi, ma so di avere ancora tanto da dare. Il record è inaspettato, lo ammetto. I giochi di Parigi? Non vedo l’ora che comincino”.

