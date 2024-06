Serie C: Novella, c’è anche il Monopoli. De Risio interessa al Picerno

La continuità è quella legata al 3-5-2, le operazioni da fare saranno almeno cinque-sei prima del ritiro, per dare a Colombo i portieri, un esterno sinistro, un centrocampista e una punta da portare in ritiro a Sarnano o San Giovanni in Fiore. Dopo Maddaloni, ex Potenza, che potrebbe essere un difensore duttile che potrebbe ricoprire anche il ruolo di esterno, il nome che circola è quello di un altro ex che Colombo ha già avuto alle sue dipendenze: si tratta di Mattia Novella, esterno destro che può essere anche utilizzato a sinistra, che lo scorso anno ha raccolto 23 presenze con la maglia del Picerno nella regular season e due nei playoff. La strada che porta all’esterno salernitano non è facile: dopo la risoluzione del contratto con la Lazio Novella ha offerte sia dal Picerno che dal Potenza ma mister Colombo, che lo ha impiegato 26 volte nel 2021/2022 potrebbe avere un ruolo fondamentale nella trattativa. Le strade con il Picerno si intrecciano per Carlo De Risio: mister Tomei, suo corregionale, avrebbe chiesto a Vincenzo Greco il centrocampista, legato ai biancoverdi con un contratto fino al 30 giugno 2025.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author