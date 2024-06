Haaland sbarca a Foggia per le vacanze, tifosi scatenati sui social

HAALAND MANIA – C’è chi probabilmente credeva di aver avuto una visione, visto anche il gran caldo, e chi per un attimo ha pensato “ma davvero quello è Erling Haaland?”, magari scambiandolo inizialmente con Giancarlo Malcore, bomber di zona e dalla chioma bionda molto simile. No no, niente scherzi o scambi di persona, Malcore è lì tranquillo nella sua Cerignola ed è tutto vero: Haaland è sbarcato al “Gino Lisa” di Foggia, tornando nella “sua” tanto amata Puglia per trascorrere i suoi ultimi giorni di vacanza sulle spiagge del Gargano, e mormora qualcuno, anche delle Isole Tremiti. La star del Manchester City era già stata in Puglia un anno fa, in occasione della sfilata d’alta moda di Dolce&Gabbana organizzata ad Alberobello.

Un po’ di relax nei paradisi della Capitanata mentre molti dei suoi colleghi più illustri si danno da fare sui campi tedeschi di Euro 2024 o negli States, dov’è appena cominciata la Copa America. Purtroppo per lui, la sua Norvegia ha dovuto anticipare le vacanze estive.

Tifosi dunque scatenati, via subito all’ironia social, fan page legate al Foggia o semplici blog satirici o comici non soltanto locali, ma anche nazionali, hanno ripreso l’evento scherzando sul presunto approdo dell’ariete norvegese in rossonero. “Ah, ma quindi Canonico sogna davvero in grande quest’anno!”, ironizzano molti tifosi, già galvanizzati dai propositi ambiziosi che aleggiano intorno al club di Via Gioberti. “Il colpo del secolo, altro che Ronaldo”, tra battute e simpatici fotomontaggi la Capitanata ha fantasticato per qualche ora sul nove più forte al mondo. C’è chi ha voluto anche sminuire, sempre in maniera ironica “Va bene tutto su Haaland, ma non ci serve, il nostro top player resta Vincenzo Millico”. Un evento inatteso, dunque, che scatena simpatie e sarcasmi da social, e che mette in evidenza le bellezze della nostra terra, scelte come soggiorno di vacanza da uno degli atleti più iconici, ma anche il buon umore della Foggia calcistica.

