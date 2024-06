Modugno, giovani talenti pugliesi in mostra nel Sassuolo Camp

MODUGNO – Per quattro giorni sotto i riflettori dei grandi, è toccato a circa 80 ragazzini che hanno partecipato, dal 17 al 21 giugno, al Sassuolo Camp organizzato a Modugno dal club emiliano e dalla società affiliata Invictus LAM, fiore all’occhiello della cittadina e del territorio barese nell’attività calcistica giovanile. Tanti piccoli sognatori, dai nativi nel 2010 ai più giovanotti del 2015, provenienti da ogni parte della regione e non solo, si sono messi in mostra sul manto sintetico del campo Palmiotta di Modugno, dinanzi a tecnici, selezionatori ed osservatori del Sassuolo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author