“Bisogna andare indietro nel tempo perché nella Regione governata da Emiliano i problemi veri non vengono mai risolti. Era il 2016 quando fu approvata in Consiglio regionale una mozione per far riaprire il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Taranto. Un pronto soccorso chiuso perché già allora veniva data per imminente l’inaugurazione del San Cataldo. E siamo al 2024…”, dichiara in una nota Renato Perrini, vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“In questi anni ho sempre insistito perché nell’attesa il Pronto soccorso del Moscati fosse riaperto, perché strategicamente collocato in maniera raggiungibile anche dai Comuni circostanti e questo fattore avrebbe alleviato le attese negli altri Pronto soccorso tarantini, penso a Martina Franca, Manduria e Castellaneta oltre al Santissima Annunziata di Taranto. Un anno fa, precisamente ad agosto 2023, presentai un’interrogazione per chiedere che il Pronto Soccorso del Moscati fosse aperto almeno durante l’estate, quando, anche a causa dei tanti turisti che affollano la Valle d’Itria, i punti di primo soccorso e gli ospedali vanno in affanno, perché si è sempre in attesa del San Cataldo, ma voglio fare un pronostico e voglio scommettere che prima di due anni noi non vedremo nessuna inaugurazione”, aggiunge Perrini.

“Quindi, approfittando della presenza dell’assessore alla Sanità, Palese, ho ribadito la mia richiesta: nell’attesa è possibile riaprire il PS del Moscati? E devo essere sincero, l’assessore Palese mi è sembrato disponibile a prendere in esame la richiesta, chiaramente compatibilmente con la difficoltà di reperire medici per il Pronto Soccorso, ma nelle nuove linee guida sull’organizzazione dell’emergenza urgenza non esclude che ci possa essere un potenziamento che possa interessare anche il Moscati”, conclude Renato Perrini.

