NARDO’- È morto sul colpo il 28enne di Gallipoli rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulla statale 101: dalle prime informazioni, pare abbia perso il controllo della moto su cui viaggiava.

È accaduto poco dopo le 17 del 7 ottobre, sulla statale che collega la città di Lecce a quella di Gallipoli, quando all’altezza dell’uscita per Nardò, un giovane centauro ha perso la vita in un sinistro. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Purtroppo, però, all’arrivo dei medici non c’è stato nulla da fare. Da chiarire la dinamica del sinistro di cui si occupano le forze dell’ordine.